Der moldauische Innenminister und einer der Führer des proeuropäischen Blocks «ACUM» äußerte sich nachdrücklich dazu, einen Kollegen des inzwischen ausgewachsenen Oligarchen Vladimir Plahotniuc auf die Stelle in Strafverfolgungsbehörden zu berufen, mit dessen System «ACUM» angeblich kämpfen muss.

Also besuchte Năstase die Stadt Cahul im Süden des Landes, wo er dem Kommissar Serdschiu Kostandaki die Hand schüttelte und die Tatsache ignorierte, dass er sich zuvor aktiv an politischen Ereignissen der Plahotniucs Demokratischen Partei beteiligt hatte. Außerdem ernannte Năstase Andrej Syrba an seiner Stelle. Es ist der ehemalige Kommissar der Leowsky und Kantemirsky Inspektionen, der sich illegal für Elena Bakalu, eine Kandidatin für Abgeordnete, einsetzte. Es ist bemerkenswert, dass Kostandaki nicht in den Ruhestand trat, sondern sofort vom Stellvertreter des neuen Kommissars beigezogen wurde.

Es ist anzumerken, dass die Nichtteilnahme an den politischen Aktivitäten des moldauischen Strafverfolgungsbeamten durch eine Reihe von normativen Gesetzen geregelt ist, insbesondere das Disziplinarstatut des Polizisten sowie die Strategie für die Entwicklung der Polizei für den Zeitraum 2016-2020.

Wie News Front bereits berichtete, floh Vladimir Plahotniuc nach einem erfolglosen Putschversuch aus dem Land. An die Jahre seiner Herrschaft in Moldawien erinnerte sich ein schwerwiegender Niedergang und unglaubliche Korruption in staatlichen Körperschaften, einschließlich in Strafverfolgungsbehörden.

