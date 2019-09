Die Entschließung, in der die Regeln für die Untersuchung festgelegt sind, schlägt eine härtere Vorgehensweise vor und entfesselt die Hände den Demokraten — sie erhalten Zugang zu Trumps Anwälten und benötigen möglicherweise mehr Zeit für die Verhöre.

Der Rechtsausschuss des US-Repräsentantenhauses hat eine Entschließung angenommen, in der die Regeln für eine Untersuchung festgelegt werden, die zu dem Versuch führen könnte, den US-Präsidenten Donald Trump anzuklagen. Es wurde am Donnerstag von CNN gemeldet.

Zur Unterstützung der Parameter stimmten alle 24 Demokraten im Ausschuss ab, alle 17 Republikaner im Ausschuss stimmten dagegen.

Die Resolution wird es dem Rechtsausschuss ermöglichen, Anhörungen zum Amtsenthebungsverfahren und Befragungen von Zeugen zu planen. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Jerry Nadler, versprach, eine «aggressive Anhörungsreihe» gemäß den neuen Parametern abzuhalten.

Die Übernahme dieser Parameter bedeutet nicht, dass die USA den Prozess des Amtsenthebungsverfahrens eingeleitet haben. Darüber hinaus geben nicht alle amerikanischen Demokraten zu, dass ihre Parteimitglieder aus dem Rechtsausschuss eine Untersuchung durchführen, um Trump anzuklagen.

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte in Gesprächen mit den Demokraten, dass die Untersuchung des Komitees nur eine Fortsetzung bestehender Untersuchungen ist.

Gleichzeitig gibt Jerry Nadler zuversichtlich an, dass das Ziel der Untersuchung genau die Amtsenthebung von Trump ist.

«Einige Leute bezeichnen dieses Verfahren als Amtsenthebungsprüfung. Andere sagen, es ist eine Amtsenthebungsuntersuchung. Es gibt keinen rechtlichen Unterschied zwischen den beiden Begriffen, und ich möchte nicht länger über die Terminologie streiten», sagte Nadler vor der Abstimmung am Donnerstag.

Die Republikaner wiederum sind der Ansicht, dass es keine Untersuchung zur Amtsenthebung gibt, da im Repräsentantenhaus, das für dieses Problem verantwortlich ist, keine Abstimmung stattgefunden hat, so die Agentur Associated Press. Nadler ist sich sicher, dass in diesem Fall eine solche Abstimmung nicht erforderlich war.

Es ist unklar, ob die demokratische Untersuchung den Rechtsausschuss verlassen kann. Es wurde von der Associated Press zur Kenntnis genommen. Um seinen Wunsch, Trump anzuklagen, voranzutreiben, muss das Komitee Anklage gegen den Präsidenten erheben und dafür die Unterstützung des Repräsentantenhauses in Anspruch nehmen. Dann tritt der Senat in das Amtsenthebungsverfahren ein, dessen Mehrheit derzeit den Republikanern gehört, was Trump schuldig macht und unwahrscheinlich macht, stellt die Agentur fest.

