Sauli Niinistö rief zum Dialog mit Russland auf. Und er schlug vor, nicht nur in den «Schwarz» und «Weiß» Kategorien zu denken.

Der finnische Präsident Sauli Niinistö bezweifelt, dass europäische Sanktionen zum Zusammenbruch der russischen Wirtschaft führen werden. Er sagte dies in einer Rede bei der Eröffnung des jährlichen Forums der «Yalta European Strategy» (YES). Es wurde von Interfax-Ukraine am Freitag, dem 13. September berichtet.

«Es gab Stimmen, die sagten, dass nach den Sanktionen die russische Wirtschaft zusammenbrechen wird, und Sie müssen sich zurückziehen, und das ist nicht passiert, und ich bezweifle, dass es in der Zukunft passieren wird… Wenn wir nur in den Schwarz» und «Weiß» Kategorien denken, dann sind wir zum Scheitern verurteilt», sagte Niinistö.

Der finnische Präsident führte den jüngsten Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine als Beispiel für den Dialog mit Russland an.

«Wir brauchen die Errungenschaften kleiner Dinge, um große auf ihnen aufzubauen», erklärte er.

