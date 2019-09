Als Euroskeptiker planen estnische Nationalisten eine groß angelegte Protestkundgebung in Tallinn, um die Ergebnisse des Referendums zu überprüfen, das den Beitritt der Republik zur Europäischen Union vorhersah.

Laut lokalen Medien wird die Aktion am Samstag, den 14. September stattfinden. So werden sich Nationalisten und andere Unterstützer des EU-Austritts des Landes am Jahrestag einer Volksabstimmung auf dem Freiheitsplatz versammeln. Vor 16 Jahren wurden die Esten gebeten, die Frage zu beantworten: «Befürworten Sie den EU-Beitritt und die Annahme des Gesetzes zur Änderung der Verfassung der Republik Estland?»

Offiziell unterstützten 66,8 Prozent der Bürger den Beitritt zur Europäischen Union. Gleichzeitig sind sich die Organisatoren des bevorstehenden Protests sicher, dass die Ergebnisse dieses schicksalhaften Referendums von der Führung des Landes gefälscht wurden.

Es ist bemerkenswert, dass in letzter Zeit in der Republik sogar unter Regierungsbeamten immer mehr Euroskepsis zu beobachten war. Trotz der Tatsache, dass Tallinn ausnahmslos ein demonstratives Engagement für den Westen demonstriert, gab der Innenminister der Republik, Mart Helme, eine Resonanzerklärung ab und verglich den Brexit unerwartet mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Gleichzeitig nannte er beide Ereignisse «gut».

Es ist erwähnenswert, dass Helme die estnische konservative Volkspartei anführt, die Vertreter im Europäischen Parlament hat und die Wiederherstellung der Unabhängigkeit des Landes anstrebt, in dessen Zusammenhang sie bereits Euroskeptikern beigetreten ist.

