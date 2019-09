Laut Fria Tider hat die schwedische Regierung 50 afghanische Migranten, die in Schweden leben, nach Kabul abgeschoben.

Diese Ausweisung stellt die größte Anzahl von Migranten dar, die von der schwedischen Regierung zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihre Heimat zurückgekehrt sind.

Infolge der Deportation am Dienstagabend fanden Demonstrationen in der Nähe des Internierungslagers der Migrationsbehörde in Merst statt, berichtete Dagans Nyheter.

Trotz Protesten wurde die Abschiebung illegaler Migranten planmäßig durchgeführt.

Von den 50 ausgewiesenen Migranten waren angeblich drei aufgrund von Straftaten gezwungen, das Land zu verlassen, während der Rest illegal eingewandert war. Danach lehnten die schwedischen Behörden ihre Asylanträge ab.

Метки по теме: Migranten; Schweden