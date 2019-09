Die Türkei hat Soldaten, Panzerwagen sowie Bautechnik nach Idlib geschleudert, um ihre Beobachtungsstellen zu stärken, berichtet Anadolu Ajansek.



Nach den Daten, am Morgen des 12. September überquerte die Kolonne mit Militär- und Bautechnik die Grenze zu Syrien und zog in Richtung Beobachtungsstellen im Deeskalationsbereich.

Im Jahr 2017 wurde in der Provinz Idlib und den Grenzregionen Aleppo, Latakia und Hama eine nördliche Deeskalationszone eingerichtet. Auf seinem Territorium gibt es 12 Beobachtungsposten der türkischen Armee.

Am 19. August wurde die türkische Armee-Säule unter Beschuss gesetzt, als sie zur Stärkung der Beobachtungsstelle in Moric an der Grenze der Provinzen Hama und Idlib unterwegs war. Die Kolonne war auf der Aleppo — Damaskus Autobahn unterwegs und konnte — wie in einer Erklärung des syrischen Außenministeriums behauptet — Waffen für Kämpfer in der Stadt Khan Sheikhoun transportieren, für die zu diesem Zeitpunkt der Kampf zwischen der syrischen Armee und Extremisten ging.

Am 28. August warf Ankara der syrischen Luftfahrt vor, dass sie in der Nähe des türkischen Beobachtungspostens im Bezirk Rashidin im Südwesten der Stadt Aleppo angegriffen hat.

