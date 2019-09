Die Explosion ereignete sich während der Überfahrt eines Fahrzeugs, das Forstarbeiter transportierte.

In der türkischen Provinz Diyarbakir in der Region Kulp kamen bei einem improvisierten Sprengsatz am Straßenrand sieben Menschen ums Leben und zehn wurden schwer verletzt. Es wurde am Vortag von Anadolu in Bezug auf die Botschaft der Diyarbakir-Regierung berichtet.

Der Sprengsatz ging am 12. September gegen 18:00 Uhr Ortszeit los, während der Überfahrt eines Fahrzeugs, das Forstarbeiter transportiert.

Es wurde angemerkt, dass die Sicherheitskräfte dringende Maßnahmen ergreifen, um die Organisatoren des Angriffs zu identifizieren. Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans, die in der Türkei als terroristische Vereinigung anerkannt ist, werden beschuldigt, eine Explosion organisiert zu haben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wurde über den Vorfall informiert.

Метки по теме: Arbeiterpartei Kurdistans; Explosion in Türkei; Recep Tayyip Erdoğan