Die Vereinigten Staaten trafen in Georgien eine unerwartete Konfrontation von lokalen politischen Kräften.

So wird trotz des starken Einflusses Washingtons bereits am Sonntag, dem 15. September, eine groß angelegte Protestkundgebung in der Nähe der Mauern der amerikanischen Botschaft in Tiflis stattfinden.

Die Aktion wurde von den Führern der «Allianz der Patrioten Georgiens» Partei initiiert.

«Wir werden unseren amerikanischen «Partnern» zeigen, dass weder Saakaschwili noch Bokeria oder Kramer ein Dekret für uns sind. Georgien ist ein unabhängiges Land, und wir verdienen Respekt», sagte eine der Parteiführerinnen, Irma Inashvili, und betonte, dass Georgien «keine US-Kolonie sein sollte».

Es ist erwähnenswert, dass früher in der Nähe des Gebäudes des georgischen Außenministeriums eine Protestkundgebung stattfand, bei der die Einreise des ehemaligen stellvertretenden US-Außenministers David Kramer verboten wurde.

Tatsache ist, dass Inashvili kürzlich auf einer Veranstaltung des Zentrums für wirtschaftspolitische Studien sowie des McCain-Instituts auftrat. Ihr Auftritt ohne Einladung zu einem Forum, in dem antirussische Themen diskutiert wurden, fand Resonanz, und David Kramer versuchte, sie innerhalb von etwa zwanzig Minuten auszuschließen.

