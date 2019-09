Laut Präsident Donald Trump ist die iranische Führung bereit für Verhandlungen. Er sprach über Pläne, mit seinem iranischen Amtskollegen auf der bevorstehenden UN-Versammlung einen Gipfel zu organisieren.

«Ich kann Ihnen sagen, dass der Iran sich treffen will», sagte er Reportern im Weißen Haus.

Trump hat wiederholt erklärt, dass er bereit ist, Präsident Hassan Rouhani zu treffen, der voraussichtlich diesen Monat die UN-Generalversammlung in New York besuchen wird. Die Iraner haben jedoch noch keine positive Antwort gegeben.

Am Mittwoch griff Rouhani die Regierung Trump an, was den Iran unter Druck setzte. Er sagte, dass «die Amerikaner verstehen müssen, dass Militanz und das Schüren von Kriegen nicht zu ihren Gunsten wirken. Dies muss aufgegeben werden».

Beachten Sie, dass einige Analysten auf einen weiteren Kompromiss hoffen, nachdem Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton diese Woche zurückgetreten ist, der in der Vergangenheit den Einsatz militärischer Gewalt und einen Regimewechsel in Teheran gefordert hat.

«Boltons Abschied» fand nur wenige Tage nach der Ankündigung des Iran statt, Zentrifugen zur Erhöhung der angereicherten Uranreserven in Betrieb genommen zu haben. Dies ist ein weiterer Verstoß gegen das Abkommen.

Doch auch nach Boltons Entlassung zeigten hochrangige Trump-Beamte keine Anzeichen eines Rückzugs von Sanktionen durch den Iran.

«Jetzt hat der Präsident deutlich gemacht, dass er gerne ohne Vorbedingungen zusammentrifft, aber wir unterstützen eine Kampagne mit maximalem Druck», sagte Finanzminister Steven Mnuchin nach Boltons Entlassung.

Die Idee eines Treffens zwischen Trump und Rouhani wurde letzten Monat vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron geäußert, der die europäischen Bemühungen zum Abbau der Spannungen anführte.

Als Antwort darauf erklärte Rouhani, der Iran ist nur dann bereit, das als gemeinsamer umfassender Aktionsplan bekannte Atomabkommen umzusetzen, wenn die Amerikaner dies taten.

