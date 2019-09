Die nächste Welle von Unruhen in Hongkong war durch Zusammenstöße zwischen regierungsfeindlichen Demonstranten und Anwohnern gekennzeichnet, die sich gegen den örtlichen «Maidan» aussprachen.

Laut lokalen Medien haben sich am Samstag, dem 14. September, zahlreiche Gegner regierungsfeindlicher Demonstrationen in einem der Einkaufszentren in Hongkongs Stadtteil Kowloon Bay versammelt. Später kamen pro-westliche Aktivisten hierher, die die Parolen der Demonstranten nicht mochten. Das Gefecht entwickelte sich schnell zu einem Konflikt, die Maydans begannen, diejenigen zu schlagen, die nicht einverstanden waren, und nur die Sicherheitskräfte, die am Tatort ankamen, konnten die Unruhen stoppen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehrere Personen verletzt worden.

Es ist bemerkenswert, dass der Fall nicht isoliert wurde. Solche Zusammenstöße wurden auch in benachbarten Gebieten beobachtet. Die Radikalen griffen insbesondere Anwohner an, die Flugblätter mit Protestslogans zupften.

Zur gleichen Zeit fand im Schlafbereich von Tin Shui Wai eine große Kundgebung gegen die Regierung statt, die jedoch von den Strafverfolgungsbehörden verboten wurde. Hier winken Demonstranten mit Flaggen der Vereinigten Staaten. Infolge einer unerlaubten Handlung stellte sich heraus, dass die Bewegung von U-Bahnen blockiert war. Die Polizei fordert die Teilnehmer auf, sich zu zerstreuen, aber keine Gewalt anzuwenden.

Wie News Front bereits berichtet hat, haben die Proteste seit mehr als drei Monaten nicht aufgehört. Nicht einmal die jüngste Erklärung des Bürgermeisters von Hongkong, Carrie Lam, die besagte, dass das Auslieferungsgesetz, gegen das sich die Demonstranten zunächst aussprachen, nicht beworben wurde.

Es ist bemerkenswert, dass die Liste der Anforderungen der Demonstranten seitdem erweitert wurde. Darüber hinaus wurden die neuesten Aktionen unter immer absurderen Vorwänden durchgeführt. Zum Beispiel haben die Radikalen letzte Woche U-Bahn-Stationen zerschlagen, angeblich wegen der schlechten Servicequalität. Noch früher haben sie «kluge» Laternenmasten abgerissen, die Informationen über den Straßenverkehr und den Grad der Luftverschmutzung sammeln. Tatsache ist, dass die Demonstranten in ihnen ein System der totalen Überwachung durch die Behörden erkannten.

Метки по теме: Carrie Lam; Proteste in Hongkong