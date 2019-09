Die Polizei im Zentrum von Brüssel stoppte den Versuch der flämischen Radikalen, eine nicht genehmigte Kundgebung durchzuführen, und mehrere Personen wurden festgenommen.

Dies wurde am Sonntag von RIA Nowosti gemeldet.

Zuvor hatte eine der flämischen nationalistischen Gruppen angekündigt, am Sonntag einen «Marsch nach Brüssel» abzuhalten. Die Behörden haben die Veranstaltung aus Angst vor Unruhen verboten.

Am Sonntag versammelten sich etwa zehn Demonstranten im Zentrum von Brüssel, die von überlegenen Polizeikräften in Uniform in den Ring gestellt wurden. Mehrere Personen wurden in Verwaltungshaft genommen.

Die Polizei mobilisierte eine Reiterpatrouille, mehrere Minibusse der Spezialkräfte und Polizisten mit Polizeihunden.

