Der Premierminister verspricht, alles zu tun, um ein Abkommen mit der EU zu erzielen, wird jedoch den Austritt Großbritanniens nicht weiter als bis zum 31. Oktober verzögern.

Der britische Premierminister Boris Johnson wird das Gesetz, das das Verlassen der EU ohne ein Abkommen mit Brüssel verbietet, nicht einhalten.

Es berichtete Bloomberg am 15. September unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten der Regierung des Königreichs.

Johnson, am Vorabend des Treffens mit dem Leiter der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, beschloss, an einem «harten» Plan festzuhalten. Er verspricht, alles zu tun, um ein Abkommen mit der EU zu erzielen, beabsichtigt jedoch nicht, Juncker aufzufordern, den Brexit zum 31. Oktober zu verschieben, und wird ein solches Angebot aus Brüssel nicht annehmen.

Die Agentur stellt fest, dass auf diese Weise das Gesetz ignoriert wird, das die EU auffordert, den Brexit hinauszuschieben, wenn die Einigung nicht zustande kommt. Laut dem Beamten wird die britische Regierung weiterhin an einem «harten» Brexit arbeiten, wenn die Verhandlungen über das Abkommen auf dem Gipfeltreffen in Brüssel am 17. und 18. Oktober scheitern.

Die Frist für die Einreichung eines Aufschubantrags des britischen Premierministers bei der EU läuft am 19. Oktober ab. Danach können Gegner von Brexit-Deals dem britischen Parlament Gesetzesvorlagen vorlegen, die auf die vollständige Abschaffung des Austritts aus der Europäischen Union abzielen.

Bloomberg erinnert sich, dass Johnson am Montag nach Luxemburg aufbricht, um sich mit Junker zu treffen.

