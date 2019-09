Aktivisten der Bewegung «Close the Camps» haben einen Sitzstreik zur Unterstützung illegaler Einwanderer inszeniert.

In New York wurden 76 Demonstranten in der Nähe eines Microsoft-Geschäfts festgenommen, die Bewegungen in Manhattan blockierten.. Es wurde von CNN am 14. September gemeldet.

Aktivisten der «Close the Camps» -Bewegung veranstalteten ein Sitzstreik in einem Microsoft-Geschäft in der Fifth Avenue und forderten, dem US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollkontrolldienst die Verwendung der Software des Unternehmens zu untersagen. Sie forderten auch die Schließung von Lagern mit illegalen Einwanderern.

«Microsoft ist ein Einwanderungsunternehmen in einem Einwanderungsland. Das Unternehmen ist eine Art UNO im Bereich Software», sagte Microsoft-CEO Brad Smith in einer Erklärung.

Метки по теме: Brad Smith; Close the Camps; Microsoft; New York