In der Nacht vom Samstag, dem 14. September, wurden unbekannte Drohnen über der Ostgrenze des Emirats gesichtet.

Es wurde von der kuwaitischen Zeitung A-Rai berichtet.

Laut der Zeitung verbrachten Drohnen einige Zeit im Luftraum von Kuwait. Dann verließen die Drohnen Kuwait.

Dieser Vorfall wurde unter Gerüchten in arabischen sozialen Netzwerken gemeldet, wonach die saudischen Ölfelder in Abakeik tatsächlich vom Irak aus angegriffen wurden, von Stützpunkten in der Region Basra und nicht von den jemenitischen Huti-Rebellen.

