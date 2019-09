Als Profi hätte Bolton verstehen müssen, dass Russland und die USA außerhalb des postsowjetischen Raums praktisch keine ernsthaften Konflikte hatten. Als Ideologe des amerikanischen Expansionismus konnte er jedoch die amerikanischen Ambitionen nicht aufgeben.

Donald Trump entließ seinen nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Beide waren Apologeten für einen aggressiven Ansatz in der Außenpolitik — verstanden aber das Wesen dieser Aggression unterschiedlich.

Es gibt einen solchen Ausdruck: «Sie wurden aus Gründen der Grausamkeit aus der Gestapo ausgeschlossen». Und es ist absolut zutreffend für John Bolton. Sogar vor dem Hintergrund der hawkischen Regierung von Donald Trump, vor dem Hintergrund der scharfen Herangehensweise des Präsidenten an außenpolitische Fragen, wirkte Bolton wie ein Radikaler.

Es mag einigen so vorkommen, als ob das Weiße Haus nur einen solchen Radikalen brauchte, dass Bolton mit seinen Ansichten erfolgreich in die Trump-Administration passen würde. Sie haben jedoch nicht verstanden, dass Steifheit anders ist. Boltons Radikalität und Aggressivität waren sozusagen ein expansionistischer, imperialer Charakter. Er befürwortete die Fortsetzung der amerikanischen Politik der zweitausendsten Jahre, der Politik der George W. Bush-Zeit: ständige Aggression, außenpolitische Abenteuer, offensive Aktionen, militärische Operationen gegen unangenehme Länder.

Trumps Starrheit ist eher instrumenteller Natur und eine Möglichkeit, die Kosten der amerikanischen Außenpolitik (im wahrsten Sinne des Wortes) zu pragmatisieren und zu senken. Und ein solcher Pragmatismus, ausgedrückt in der Formel «Amerika an erster Stelle», widerspricht völlig dem Expansionismus von John Bolton, dessen Prinzip als «Amerika überall» beschrieben werden kann. Trump ist sich bewusst, dass eine übermäßige außenpolitische Aggression derzeit nur eine übermäßige Verschwendung von Ressourcen darstellt, die in den 2010 Jahren in den USA weitaus geringer war als in den 2000 Jahren. Aus diesem Grund gab es, wie David Axelrod, der Chefstratege der Wahlkampffirmen Obamas, zu Recht feststellte, keine Synchronisation zwischen Trump und Bolton. «Ich und andere Verwaltungsangestellte hatten bei vielen seiner Vorschläge gravierende Differenzen mit John Bolton», twitterte Donald Trump diplomatisch.

Bolton lehnte die Trump-Linie in der nordkoreanischen Frage ab — der nationale Sicherheitsberater forderte, dass der Präsident Kim Jong Un zusammendrückt und ihm in der entmilitarisierten Zone nicht die Hand schüttelt. Aus diesem Grund ist John Bolton, wie amerikanische Journalisten scherzen, während eines historischen Treffens zwischen Trump und Kim «freiwillig in die Mongolei gegangen», wo er sich mit lokalen Führern getroffen hat.

Der ehemalige nationale Sicherheitsberater mochte auch Trumps iranische Politik nicht. Bolton war für die Verschärfung der Beziehungen zu Teheran, forderte aber die Fortsetzung des Banketts in Form eines Übergangs zu einem militärischen Konflikt. Trump versucht nur, Teheran in Zugeständnisse zu drängen, es vor weiteren unvermeidlichen Verhandlungen zu schwächen — und will sich kategorisch nicht in einen militärischen Konflikt einmischen, der die Vereinigten Staaten schwächen wird. Schließlich war Bolton gegen Verhandlungen und einen Deal mit den Taliban, der es den Staaten (die den Krieg in Afghanistan nicht mit Gewalt gewinnen konnten) ermöglichen würde, einen diplomatischen Halbsieg zu erringen und das Land mit Ehre zu verlassen. Wie die Veröffentlichung The Hill richtig schreibt, sind Boltons Prinzipien auf zu viele Trump-Aktionen gestoßen.

Und — amerikanische Medien zitierten ihre Quellen im Weißen Haus — Afghanistan war der letzte Strohhalm im Kelch des Präsidenten. Er sagte das Treffen mit den Taliban-Führern in Camp David ab. Aber er bat Bolton zu gehen. Außerdem hatten sie auch hier Meinungsverschiedenheiten. Der Präsident sagte, er hat Bolton gebeten, ein Rücktrittsschreiben zu schreiben, und ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater sagte, die Initiative für den Rücktritt stamme von ihm.

Es mag einige überraschen, dass Bolton mit solchen Ansichten im Allgemeinen fast anderthalb Jahre im Weißen Haus blieb. Tatsächlich war der Rücktritt jedoch nicht auf Boltons Position als solche zurückzuführen. Wie der Vizepräsident der American Heritage Foundation, James Carafano, richtig hervorhebt, war, ist und wird Trump der «Oberbefehlshaber» sein. Um ihn herum gibt es viele Menschen, die ihn beeinflussen, aber es gibt niemanden, dem Trump mit Rat und Tat immer zustimmt.

Trump selbst gab zu, dass, wenn alles in Boltons Händen wäre, «wir gleichzeitig mit der ganzen Welt Krieg führen würden.» Er fügte jedoch sofort hinzu, dass eine solche Position zu ihm passt, da er ein möglichst breites Meinungsspektrum in seiner Verwaltung haben will. Bolton wurde höchstwahrscheinlich gebeten, das Büro zu verlassen, weil seine Haltung demonstrativ und medial war. Und es erweckte bei vielen (einschließlich Trumps Feinden) den Eindruck, das Weiße Haus gespalten ist. Am Vorabend der Wahl war ein solcher Eindruck inakzeptabel.

