Die groß angelegte Militäroperation, die kürzlich von Einheiten der syrisch-arabischen Armee in der Deeskalationszone von Idlib gestartet wurde, kostete der «Hai`at Tahrir asch-Scham»* Terroristengruppe viel.

Die Anführer der Kämpfer versuchen, sich der schändlichen Niederlagen in den Reihen der Allianz schuldig zu machen, berichtete die Agentur Al Watan unter Berufung auf Quellen, die mit der Situation in der Gruppe vertraut sind.

Berichten zufolge kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Führern von «Hai`at Tahrir asch-Scham» und der «Jaish al-Izza»-Gruppe. Grund dafür war insbesondere die Zurückhaltung der HTS, die Überreste des Einflusses in der Region zu teilen.

Gleichzeitig sah sich das Bündnis einer Welle der Desertion gegenüber. Die Kämpfer flohen massenhaft aus den Reihen der Gruppe, deren Anführer aufgrund von Korruption und Gelddiebstahl in einen Skandal gerieten. In diesem Zusammenhang führt «Hai`at Tahrir asch-Scham» seit mehreren Tagen Demonstrationsverhaftungen in Idlib durch. Mitglieder der «Jaish al-Izza»-Gruppe wurden ebenfalls vertrieben.

Darüber hinaus verhafteten Terroristen, wie News Front zuvor berichtete, einen der prominentesten Propagandisten des Dschihad, Ahmad Rahkhal. Er verteilte eine sensationelle Videobotschaft des Feldkommandanten Abu Abd Al-Ashda, in der er erklärte, dass er die «Hai`at Tahrir asch-Scham»-Gruppe verlassen würde, weil sie in Korruption versunken war.

Al-Ashda sagte auch, dass die Führer der Dschihadisten von der bevorstehenden Operation der syrisch-arabischen Armee in der Deeskalationszone von Idlib wussten, aber nicht einmal versuchten, eine Verteidigung zu organisieren, und die Millionen von Dollar, die die Gruppe von Sponsoren erhielt, verschwanden.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

Метки по теме: Abu Abd Al-Ashda; Ahmad Rahkhal; Haiʾat Tahrir asch-Scham; Jaish al-Izza