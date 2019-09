Mitarbeiter des Zentrums für die Aussöhnung der Kriegsparteien und die Kontrolle der Flüchtlingsbewegung lieferten über 7 Tonnen humanitäre Hilfe nach Syrien.

Dies berichtete der Pressedienst des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation.

Die humanitäre Aktion fand nach Angaben der Agentur im Dorf Arbil in der Provinz Damaskus statt, wo 500 Lebensmittelpakete mit einem Gesamtgewicht von 2.475 Tonnen an Bedürftige übergeben wurden. Ähnliche Beträge der humanitären Hilfe wurden für Bewohner der Siedlung Bkerram in der Provinz Latakia bereitgestellt.

Darüber hinaus wurde humanitäre Hilfe in die Stadt Khan Sheikhoun in der Provinz Idlib geliefert, die vor kurzem während einer Militäroperation der syrisch-arabischen Armee von Terroristen befreit worden war. Hier wurden 500 Lebensmittelverpackungen mit einem Gesamtgewicht von 2,42 Tonnen an Bedürftige übergeben.

