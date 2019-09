Das saudische Staatsunternehmen plant den Start inaktiver Offshore-Ölfelder, um die Verluste nach dem Angriff auszugleichen.

Im Internet wurden Fotos von den Folgen des Drohnenangriffs auf Ölanlagen in Saudi-Arabien aus dem All veröffentlicht. Bilder wurden am Montag, den 16. September von der Associated Press veröffentlicht.

Es wurde klargestellt, dass die Bilder am Vorabend der US-Regierung aufgenommen wurden.

Gleichzeitig berichtet Bloomberg, dass das saudi-arabische Staatsunternehmen Saudi Aramco inaktive Offshore-Ölfelder errichten wird, um Verluste nach Drohnenangriffen auf Raffinerien auszugleichen.

Quellen zufolge ist das Unternehmen in Bezug auf die Möglichkeit einer schnellen Wiederherstellung der Produktion nicht optimistisch.

