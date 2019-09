Im Gegensatz zu seinem Vorgänger versucht der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij, sein Engagement für die Vereinbarungen von Minsk zur Lösung des Donbass-Konflikts zu demonstrieren.

Dies teilte der amerikanische Wirtschaftsexperte Kenneth Raposa für die Publikation «Forbes» mit.

Gemäß ihm hat Petro Poroshenko die Durchführung der Vereinbarungen sabotiert, als «er hatte Angst, dass die Republiken volle Autonomie bekommen würden». Er konnte jedoch keinen anderen Weg finden, «um den Kampf zwischen seiner Regierung und dem rebellierten Donbass zu beenden». Sein Nachfolger Wladimir Selenskij sieht wiederum Chancen, die Beziehungen zu seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu normalisieren. Wie der Autor feststellt, hat der ukrainische Bürge dies auf dem kürzlich in Kiew abgehaltenen «Jalta»-Forum deutlich gemacht.

«Selenskij sagte, dass er den Abzug der Truppen «zur Priorität» machen werde — vor allem in der Nähe der Solotoe und Petrowskoe Siedlungen», stellte der Experte fest. So hat er Aufmerksamkeit geschenkt, dass Kiew sich noch nicht bemüht, Zugeständnisse auf Donbass zu machen. Er schließt nicht aus, dass Selenskij mit einer solchen Politik die Situation in eine Sackgasse treiben wird.

Raposa lobte auch die Aussichten der Ukraine, Mitglied der NATO zu werden, angesichts des Versprechens von Selenskij, in den nächsten fünf Jahren einen Antrag auf Beitritt zur Allianz zu stellen. In diesem Fall macht der Experte auf die Situation auf der Krim aufmerksam, die die Ukraine vergessen muss, um dem westlichen Militärblock beitreten zu können.

