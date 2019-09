US-Präsident Donald Trump sagte, dass er im Notfall die Zuteilung von Öl aus den Reserven des Landes anordnete, um die Situation auf dem Ölmarkt nach Angriffen auf Objekte in Saudi-Arabien zu stabilisieren.

«Im Zusammenhang mit dem Angriff auf Saudi-Arabien, der sich auf die Ölpreise auswirken könnte, habe ich die Freigabe von Öl aus der strategischen Ölreserve genehmigt, falls dies erforderlich ist, und zwar in einer Menge, die ausreicht, um die Märkte gut zu versorgen», twitterte Trump.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.