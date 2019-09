Am Montag, dem 16. September, sangen medizinische Mitarbeiter ein Krankenhaus des Prinzen von Wales in Hongkong, um den Demonstranten ihre Unterstützung zu zeigen.



Demonstranten in weißen Kitteln trugen Plakate und riefen: «Medizinische Arbeiter retten Menschen! Korrupte Polizei tötet Menschen!»

Der 16. September ist 100 Tage nach Beginn der Proteste in Hongkong, deren Teilnehmer demokratische Reformen fordern. Dies ist die schlimmste Krise in der von Peking kontrollierten halbautonomen Region seit 1997, als Großbritannien seine frühere Kolonie an Chinas Souveränität zurückgab.

Reuters berichtete, dass nach Zusammenstößen und Protesten am Wochenende U-Bahn-Stationen und Unternehmen in der Stadt wiedereröffnet wurden.

Am 15. September, dem 99. Tag seit Beginn der Proteste, forderten Zehntausende Einwohner von Hongkong die Behörden auf, sich zu einer nicht genehmigten Kundgebung zu versammeln. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas gegen Demonstranten ein, die Molotowcocktails auf Regierungsgebäude im Zentrum von Hongkong warfen. Einige Demonstranten schwenkten die Flaggen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens und forderten demokratische Reformen.

Aufgrund des Marsches wurde der Verkehr gestört, viele Geschäfte in der Innenstadt wurden geschlossen. Die Demonstranten hielten in der Nähe des britischen Konsulats an, schwenkten britische Flaggen und sangen «God Save the Queen», um die internationale Gemeinschaft zu unterstützen. Hunderte von Demonstranten griffen Regierungsbüros an, warfen Steine und Molotow-Cocktails durch Polizeisperren.

Die Organisation «Bürgerfront zum Schutz der Menschenrechte», der am 15. September eine Kundgebung verweigert wurde, plant am 28. September und 1. Oktober neue Kundgebungen.

Am 1. Oktober feiert die Volksrepublik China ihr 70-jähriges Bestehen.

Метки по теме: Proteste in Hongkong