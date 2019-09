In einem der am stärksten geschützten Gebiete der afghanischen Hauptstadt ereignete sich eine gewaltige Explosion.

Darüber am Dienstag, 17 September, berichten lokale Massenmedien.

Wie der Vertreter der Stadtpolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nähe der amerikanischen Botschaft im Bereich des Masuda-Platzes. Er gab keine weiteren Details an. Einschließlich er hat nicht angegeben, ob es ein Opfer eines Terroranschlags gibt.

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht der erste Vorfall in dem Gebiet ist, in dem sich neben dem Gebäude der amerikanischen diplomatischen Mission auch das NATO-Hauptquartier und das Verteidigungsministerium Afghanistans befinden. Wie News Front Anfang September berichtete, hat ein Selbstmordattentäter hier einen verminteten Lieferwagen in die Luft gesprengt, was zu zahlreichen Opfern führte, darunter auch unter den US-Streitkräften.

Später beschloss Donald Trump, einen Deal mit den in Afghanistan operierenden «Taliban»* zu verschieben. Als Reaktion drohten die Militanten Washington mit neuen Opfern.

Derzeit hat keine der Gruppen die Verantwortung für den Angriff übernommen, aber es ist nicht auszuschließen, dass die Taliban hinter dem Angriff stehen.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

Метки по теме: Explosion in Kabul; Taliban