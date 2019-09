Migranten aus Syrien und Palästina wandten sich an italienische Retter, um Hilfe zu erhalten, aber sie befahlen ihnen, stattdessen Malta anzurufen.

Zwei italienische Offiziere der Küstenwache, denen vorgeworfen wurde, einen Schiffbruch im Jahr 2013 verschoben zu haben, bei dem 260 Migranten ertrunken sind, werden wegen Totschlags vor Gericht gestellt. Dies wurde am Vorabend von The Local berichtet.

Der Prozess gegen Leopoldo Manna, Leiter der operativen Gruppe der italienischen Küstenwache , und Luke Lichcardi, Marineoffizier, beginnt am 3. Dezember in Rom.

Es wurde angemerkt, dass im Oktober 2013 ein Schiff aus Libyen mit fast 480 Personen an Bord abfuhr. Im Mittelmeer, in der Such- und Rettungszone Maltas, 118 Seemeilen südwestlich der maltesischen Hauptstadt Valletta, begann es zu sinken.

Malta wiederum bestand darauf, dass sich Italien um den Notfall kümmerte, da das Boot nur 60 Meilen von der italienischen Insel Lampedusa war und das nächste italienische Patrouillenboot 45 Minuten vom sinkenden Schiff entfernt war.

Ein maltesisches Aufklärungsflugzeug entdeckte das Boot und versuchte, das italienische Patrouillenboot zu warnen, aber es kam zu keiner Reaktion.

