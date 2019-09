Die iranischen und türkischen Präsidenten Hassan Rouhani und Recep Tayyip Erdogan äußerten sich nach dem Angriff von Drohnen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien zu Wladimir Putin.

Sie äußerten ihre Meinung zu diesem Thema nach dem gemeinsamen Gipfeltreffen der Astana-Dreifaltigkeit in Ankara, auf dem die Lage in Syrien erörtert wurde.

«Die Menschen im Jemen haben das Recht auf Selbstverteidigung. Was den Drohnenangriff betrifft, haben wir hier angefangen darüber zu sprechen, wie sich dies auf den Ölmarkt auswirken wird. Ich möchte auf Sicherheitsfragen achten. Jeden Tag wird der Jemen bombardiert, unschuldige Menschen werden getötet. Deshalb sind die Menschen wegen des Stroms. Er war gezwungen, auf die Waffen zu reagieren, die täglich in Saudi-Arabien eintreffen. Was die Menschen im Jemen tun, ist Selbstverteidigung gegen Angriffe», sagte Rouhani gegenüber Reportern.

Im Gegenzug schlug Erdogan vor, daran zu erinnern, wer die Militärkampagne im Jemen gestartet hatte, und fügte seiner Bemerkung die Palästina-Frage hinzu.

«Der Wiederaufbau des Jemen sollte so schnell wie möglich beginnen. Er kann nicht von alleine bestehen. Was können Industrieländer für den Jemen und Syrien tun? Es ist auch eine Katastrophe in Palästina, aber leider sind Muslime jetzt gegen Muslime. Erinnern Sie sich, wer der Erste war, der den Jemen bombardierte. Und wir werden sehen, wo es angefangen hat», sagte der türkische Präsident.

Метки по теме: Hassan Rouhani; Recep Tayyip Erdoğan