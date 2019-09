Die Vereinigten Staaten verloren allmählich ihre geopolitische Perspektive in Afghanistan, und die gegnerischen afghanischen Parteien brauchen weniger Frieden in ihrem Land als externe systemische Akteure. Dies ist das Hauptproblem aller Verhandlungen über Afghanistan.

Nachdem US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit den «Taliban»* für «tot» erklärt hatte, als er sich buchstäblich einen Schritt vom Händeschütteln mit Vertretern der Bewegung entfernt hatte, dachten viele, dass das offizielle Kabul, das sich nicht an den Verhandlungen beteiligte, immer noch erfolgreich sein würde die für den 28. September geplanten Präsidentschaftswahlen in ihrem eigenen Szenario abzuhalten.

Die mit den USA verhandelten «Taliban» bestanden darauf, solche Wahlen erst nach Unterzeichnung eines Friedensabkommens abzuhalten. Sie ignorierten die Aussage des afghanischen Präsidenten Mohammad Ashraf Ghani über seine Bereitschaft, die Konsultationen zur Bildung einer Koalitionsregierung «im Falle eines Sieges bei den bevorstehenden Wahlen» wieder aufzunehmen. Richtig, während Ghani darauf hinwies, dass «er bereit ist, die Anwesenheit in der Führung der «Taliban» zuzugeben, aber nicht ihre Führung.» Die Bewegung, die sich aus dem diplomatischen Prozess mit den Amerikanern zurückzog, versetzte einen weiteren Schlag: In Kabul und Parvan wurden blutige Angriffe verübt. Darüber hinaus ereignete sich die erste Explosion im Wahlkampf von Ghani in der Stadt Charikar, dem Verwaltungszentrum der Provinz Parwan.

Wie die Luftwaffe feststellt, «breitet sich eine terroristische Welle in Afghanistan aus: Allein im August dieses Jahres wurden mehr als 2,3 Tausend Afghanen getötet». Die Präsidentschaftswahlen in Afghanistan finden möglicherweise nicht statt, und wenn doch, können sie kaum als legitim anerkannt werden (obwohl die Situation so ist, dass die Legitimität der Macht im Land von der internationalen Gemeinschaft bestimmt wird). Gleichzeitig greifen nicht nur die «Taliban» Ghanis Positionen an. Ihr ernsthafter Konkurrent ist der Chef der Exekutive Abdullah Abdullah. Das Paradoxe ist, dass die Kontakte und Verhandlungen der «Taliban» mit den USA, Russland, Deutschland, Großbritannien und einigen arabischen Ländern tatsächlich zur politischen Legitimation der Bewegung geführt haben. Seine Vertreter, Zabihullah Mujahid, sagte: «Wir haben zwei Möglichkeiten, die Besetzung Afghanistans zu beenden: die erste durch Dschihad und Kampf (dh» Diplomatie der Gewalt «) und die zweite durch Konversation und Verhandlungen».

Aus diesem Grund werfen der aktuelle Besuch der «Taliban»-Delegation in Teheran, Verhandlungen mit Vertretern des iranischen Außenministeriums, viele Fragen auf und verursachen eine komplizierte Intrige. Kontakte zwischen dem Iran und der Bewegung sind seit langem geknüpft. Experten zufolge verstärkten sie sich jedoch, als die Amerikaner eine Reihe von Treffen mit den «Taliban» in Abu Dhabi, Islamabad und Doha abhielten. Der US-Sonderbeauftragte für afghanische Aussöhnung, Zalmay Khalilzad, der als Hauptmoderator fungierte, besuchte viele Länder, darunter Pakistan, Indien, Russland, Usbekistan, Turkmenistan, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Aber nicht der Iran. «Diejenigen, die die Legalisierung der «Taliban» auf ein irreversibles Stadium vorantreiben, und diejenigen, die den Prozess leiten, müssen sich dafür verantworten», sagte der iranische Botschafter in Afghanistan, Mohammad Reza Bahrami. «Diejenigen, die mit ihrer Herangehensweise die offiziellen Institutionen geschwächt und eine unkonstruktive Rivalität um Kontakte mit der Bewegung inszeniert haben, sollten dafür verantwortlich gemacht werden».

Wenn Sie formell begründen, basierend auf offiziellen Informationen, tritt Teheran «später» als andere offen in das afghanische «Spiel» ein. Die Gründe sind einfach: die Komplikation der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, der Wunsch der Amerikaner, die Iraner aus Afghanistan einzuschränken oder sogar zu vertreiben. Für Teheran ist dies alles sensibel, das nicht nur durch eine lange gemeinsame Grenze, sondern auch durch eine gemeinsame Geschichte erklärt wurde. Einmal war Washington sogar versucht, die «Taliban» der sunnitischen Ausrichtung gegen die afghanischen Schiiten und den Iran zu provozieren. Außerdem versuchten die Amerikaner, Teheran in afghanischer Richtung von Pakistan abzuwehren. Aber der iranische Geheimdienst und die iranische Diplomatie begannen, die Vereinigten Staaten zu wiederholen. Washington schaffte es nicht, einen «Spannungsbogen» zwischen dem Iran und dem offiziellen Kabul zu schaffen.

Der iranische Außenminister Mohammad Zarif hat kürzlich die Ansicht geäußert, dass die «Taliban» «ihre Rolle der afghanischen Regierung zuweisen sollten, obwohl diese Rolle nicht entscheidend sein sollte». Gleichzeitig erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, die Bewegung muss «ausgehandelt werden, sie kontrollieren mehr als 50% des Territoriums Afghanistans». Zum Vergleich: Das amerikanische Szenario sah vor, dass die USA Tausende von Soldaten abziehen könnten, um das innerafghanische Friedensabkommen zu unterstützen, das vor September und vor den Wahlen in Afghanistan abgeschlossen werden sollte. Die erste Schlussfolgerung liegt also nahe: Teheran kann als Vermittler zwischen Kabul und den «Taliban» fungieren. Die zweite Schlussfolgerung: Die «Taliban» brauchen auch den Iran, um Kontakte mit der Nordallianz und den Schiiten in Afghanistan im Allgemeinen aufzunehmen und eine Einheitsfront zu schaffen, um die Vereinigten Staaten aus dem Land zu drängen.

Abschließend die dritte Schlussfolgerung: Teheran erhält die Gelegenheit, sich in den breiten Kontext der afghanischen Siedlung einzuführen und zusammen mit anderen Ländern als einer ihrer Garanten aufzutreten. Darüber hat übrigens der russische Außenminister Sergei Lawrow kürzlich gesprochen. Er erklärte die Notwendigkeit einer «Verbindung zur Gewährleistung der Sicherheit in dieser Region und in anderen Ländern, einschließlich Indien, Pakistan und Iran». Dennoch ist es immer noch sehr schwierig, die Aussicht auf Verhandlungen zwischen Teheran und den «Taliban» zu bestimmen. Das Paradoxe ist, dass die Vereinigten Staaten ihre geopolitische Perspektive in Afghanistan allmählich verlieren und die gegnerischen afghanischen Parteien in ihrem Land weniger Frieden brauchen als externe systemische Akteure. Und das ist das Hauptproblem aller Verhandlungen über Afghanistan.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

Stanislaw Tarasow, REGNUM Nachrichtenagentur

