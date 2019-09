Ein flüchtiger moldauischer Oligarch Vladimir Plahotniuc, sein Mitstreiter Ilan Schor und andere Personen, die an der Untersuchung des sensationellen Diebstahls von einer Milliarde Dollar aus dem Bankensystem des Landes beteiligt waren, kamen nach Ansicht des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation.

Diese Erklärung wurde vom Innenminister der Republik Moldau, Andrej Nastase, abgegeben, der die Premierministerin der Republik, Maia Sandu, in Washington begleitet.

Ihm zufolge übermittelten die Politiker von Chisinau einen Brief an die FBI-Führung, in dem sie um Hilfe bei der Aufdeckung der Teilnehmer an dem skandalösen Verbrechen baten. «Das Präsidium hat mir versichert, dass wir bereit sind, umfassende Unterstützung zu leisten, damit in Moldawien Gerechtigkeit herrscht», fügte Nastase hinzu.

Wie News Front zuvor berichtete, floh Vladimir Plahotniuc nach einem erfolglosen Putschversuch aus der Republik Moldau, den er vor dem Hintergrund der Bildung eines neuen Regierungsbündnisses im Parlament zwischen der Partei der Sozialisten und dem pro-westlichen Block ACUM unternahm. Berichten zufolge lebt der außer Kontrolle geratene Oligarch heute in London und verkauft methodisch moldauische Vermögenswerte.

Plahotniuc ist ein Angeklagter in Strafsachen, nicht nur in Moldawien, sondern auch in Russland. Ein Moskauer Gericht in Abwesenheit erließ einen Haftbefehl gegen den Oligarchen im Falle der Gründung einer kriminellen Bande und eines Drogenhandels.

Метки по теме: Andrej Nastase; Ilan Schor; Maia Sandu; Vladimir Plahotniuc