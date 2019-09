Wirtschaftliche Auseinandersetzungen zwischen Peking und Washington bleiben ein heißes Thema.

Diesmal gaben die USA offen zu, dass sie Angst vor Finanzspritzen aus China haben. Daher entwickelt das US-Finanzministerium neue Regeln, um die Befugnisse des Ausschusses für Auslandsinvestitionen in den USA (CFIUS) zu erweitern, der eine große Kampagne gegen chinesische Investoren gestartet hat.

Die Angebote beinhalten die Erlaubnis des Komitees, die Angebote von Ausländern zum Kauf von Immobilien zu prüfen, die sich in einem Umkreis von 1-100 Meilen von militärischen Einrichtungen oder Regierungsbehörden mit Sonderstatus befinden.

Die im letzten Jahr verabschiedeten Gesetze gaben CFIUS das Recht, ausländische Investitionen in kritische Technologien, Infrastrukturen und sensible personenbezogene Daten zu überprüfen — auch wenn der Käufer keine Mehrheitsbeteiligung an einem amerikanischen Unternehmen anstrebt.

Die Vorschläge des Finanzministeriums, das von CFIUS geleitet wurde, liefern detailliertere Informationen darüber, wie dies umgesetzt werden soll, mit endgültig vereinbarten Regeln, die nach Konsultation der Öffentlichkeit Anfang nächsten Jahres in Kraft treten sollen.

Das Eingreifen von CFIUS, das Fusionen und Aktien erwägt, um die nationalen Sicherheitsinteressen zu wahren, hat bereits dazu beigetragen, die chinesischen Investitionen in den USA erheblich zu verlangsamen.

CFIUS kann Transaktionen blockieren oder von Parteien verlangen, Transaktionen abzuschließen, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein ausländisches Unternehmen keinen Zugang zu wichtigen Technologien hat, die von dem amerikanischen Unternehmen entwickelt wurden, in das es investieren möchte.

Im Oktober wurde ein Pilotprogramm gestartet, das die obligatorische Registrierung ausländischer Unternehmen vorsieht, die Anteile an amerikanischen Unternehmen in 27 Schlüsselbranchen, darunter Telekommunikation und Halbleiter, erwerben möchten.

