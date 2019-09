Einheiten der syrisch-arabischen Armee werden in die Provinz Deir ez-Zor geschickt. Ein Teil der Provinz wurde von kurdischen bewaffneten Banden kontrolliert, die von der US-Regierung unterstützt werden.

Berichten zufolge wird die palästinensische Brigade Liva Al-Quds, die zuvor aktiv an den Kämpfen gegen die Terrororganisation des Islamischen Staates* teilgenommen hatte, zusammen mit Regierungstruppen in diese Region geschickt.

All dies geschieht vor dem Hintergrund der jüngst ausgesprochenen Drohungen der pro-iranischen Al-Bakir-Brigade, in der sie eine bewaffnete Konfrontation mit pro-amerikanischen Militanten am Westufer des Euphrats beginnen wollen.

Wie News Front bereits berichtet hat, bleibt ein Teil der Regionen der Arabischen Republik Syrien weiterhin unter amerikanischer Kontrolle, und während in anderen Provinzen ein normales Leben aufgebaut wurde, empören sich die von Washington unterstützten Terroristen hier.

Diese Situation ermöglicht es den Staaten, nicht nur eine, wenn auch illegale, Präsenz in Syrien aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig produzieren die Vereinigten Staaten und ihre «manuellen» Militanten im Euphratstal illegales Öl, das anschließend ins Ausland exportiert wird.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

