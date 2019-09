Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, wenn mit den USA keine Einigung über die Sicherheitszone in Syrien erzielt werden könne, werde er die Operation im Osten des Landes aufnehmen.

«Wenn die Türkei in zwei Wochen zusammen mit den Vereinigten Staaten keine konkreten Ergebnisse in Bezug auf die Sicherheitszone in Syrien erzielt, wird Ankara selbstständig handeln», sagte er.

