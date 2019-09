In solcher entscheidenden Zeit muss das Vereinigte Königreich eine äußerst genaue Außenpolitik betreiben, denn mit dem Austritt aus der Europäischen Union wird Großbritannien alle wirtschaftlichen Bindungen brauchen, auch wenn es Washington nicht gefällt.

Dies geht aus dem Artikel der Veröffentlichung «Contra Magazin» hervor, der der Warnung gewidmet ist, die Peking wegen der Beteiligung Großbritanniens an gemeinsamen Manövern mit den Vereinigten Staaten am Südchinesischen Meer nach London geschickt hat.

Wie in der Veröffentlichung erwähnt, werden gute Beziehungen mit China nach dem Brexit ein entscheidender Faktor für Großbritannien sein, auch wenn China ein strategischer Gegner der Vereinigten Staaten bleibt. Kein Wunder, dass Boris Johnson, der sich kaum auf den Vorsitz des Premierministers setzte, über die «goldene Ära» der britisch-chinesischen Handelszusammenarbeit sprach und sogar forderte, dass US-Präsident Donald Trump die Zölle für chinesische Waren abschafft.

Die Autoren sind sich sicher, dass London erwartet, an zwei Fronten zu spielen und gleichzeitig die Beziehungen mit China und den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten. Die Staaten versuchen jedoch, Großbritannien in den antichinesischen Feldzug zu ziehen, das das Königreich in eine schwierige Wahl bringt.

«Großbritannien kann immer ein amerikanischer Komplize bleiben und die Hoheitsrechte Chinas verletzen. Gleichzeitig könnte London eine solche Politik der Kanonenboote der Kolonialzeit ablehnen, was einen elementaren Respekt in den Beziehungen mit Peking im Rahmen internationaler Normen bedeuten würde», schließt die Veröffentlichung. Es wurde auch betont, dass «die Zeiten, in denen Großbritannien täuschte, eine aggressive Politik im Namen von Uncle Sam hinter sich liefen».

