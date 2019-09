In der englischen Stadt Bradford vergewaltigte ein Migrant aus Gambia ein elfjähriges Mädchen.

Der 31-jährige Haji Kologo betrat das Kinderzimmer, wo er angriff. Er drohte dem Kind, dass er sie töten würde, wenn sie es jemandem erzählte. Nach einer langen Vergewaltigung gelang es dem Mädchen auf wundersame Weise, den Händen des Vergewaltigers zu entkommen und das Fenster im ersten Stock herunterzuspringen.

Auf der Straße stieg sie in ein Polizeiauto. Anfangs war sie zu verängstigt, um das zu tun, aber am Ende erzählte sie den Strafverfolgungsbehörden, was passiert war.

Sie wurde zu einer Polizeistation gebracht, wo DNA-Beweise gesammelt wurden.

Kologo wurde verhaftet, bestritt aber seine Schuld. Das Gericht las einen Brief des Opfers, in dem sie sich an ihren Vergewaltiger wandte.

«Ich möchte, dass Sie wissen, was du mir angetan hat und was du gesagt hat — das werde ich bis zum Tod nicht vergessen. Ich möchte, dass du das weißt, weil du mich vergewaltigt hast. Und selbst wenn ich es nie vergessen kann, werde ich es meine Zukunft und das, was ich sein möchte, nicht ändern lassen. Früher oder später wird du hören, dass ich jemand geworden bin, den du dich nicht einmal vorstellen kann. Ich hoffe, dass ich nie wieder jemanden wie dich treffen werde», schrieb das Mädchen.

Koloi wurde zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Höchstwahrscheinlich wird er nach Verbüßung seiner Haftstrafe nach Gambia abgeschoben.

