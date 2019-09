Billige Arbeitskräfte aus der Ukraine, deren Zustrom stetig zunimmt, freuen die litauischen Arbeitgeber sicherlich, doch gerade dieser Faktor führt zu Arbeitslosigkeit in der lokalen Bevölkerung und damit zu Einkommensungleichheit.

Dies wurde von einem Experten auf dem Gebiet der Wirtschaft Zygimantas Mauricas erzählt.

Vor dem Hintergrund des Zuzugs von Arbeitsmigranten ist die Arbeitslosenquote in der Republik im Berichtsjahr um 0,7% gestiegen. Darüber hinaus sind die «Opfer» dieser Situation hauptsächlich Männer, die in Städten leben. Dies liegt daran, dass 85 Prozent der Migranten, die sich auf natürliche Weise in Städten niederlassen, Männer sind.

Die Migration führte zu einem Rückgang des Lohnwachstums. Insbesondere im Baugewerbe stiegen die Löhne im zweiten Quartal dieses Jahres nur um 3,4 Prozent. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass Migranten bereit sind, für ein niedrigeres Gehalt zu arbeiten.

Der Sachverständige stellte fest, dass das Ergebnis dieses Sachverhalts dazu führen könnte, dass die Arbeitslosenquote bei sinkendem Wirtschaftswachstum einen zweistelligen Wert erreichen wird. Und die Konsequenz wird der Abfluss der Bevölkerung, wachsende Einkommensungleichheit und Steuerbelastung sein.

«Gleichzeitig hat eine Reihe von Studien gezeigt, dass die Zuwanderung billiger Arbeitskräfte ein nachteiliger Faktor für Sektoren ist, die sich am Binnenmarkt orientieren», schloss Mauricas .

