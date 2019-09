Die ehemalige georgische Parlamentspräsidentin Nino Burdschanadse prognostizierte einen «absoluten Zusammenbruch» voraus, wenn Russland umfassende Wirtschaftssanktionen gegen Georgien einführte

Dies berichtete der Korrespondent der Zeitung WSGLJAD in Tiflis.

Die Opposition «Europäisches Georgien» im Parlament besteht darauf, dass die Forderung, russische Truppen aus Georgien abzuziehen, in die Sanktionen der USA und der EU gegen Russland sowie in die Sanktionen gegen russische Unternehmen einbezogen wurde, die in den «besetzten Gebieten» in Abchasien und Südossetien tätig sind. Diesbezüglich sagte Nino Burdschanadse, dass dies zu wirtschaftlichen Sanktionen Russlands gegen Georgien führen würde.

«Unter den Bedingungen, unter denen unsere Wirtschaft an die russische gebunden ist, werden wir einen absoluten Zusammenbruch erleben, der zum Zusammenbruch der Machtinstitutionen führen wird», sagte sie.

«Eine schwere politische und zivile Krise wird unvermeidlich sein, die unserem Land sicherlich nicht helfen wird, und nur eine bestimmte politische Kraft wird Dividenden erhalten», sagte der ehemalige Vorsitzende des Parlaments gegenüber der Zeitung WSGLJAD.

Sie wies auch darauf hin, dass die georgischen Behörden keine konkreten Schritte unternehmen, um Konflikte gegen die «Grenze» in Richtung einer Annäherung an die NATO und die Europäische Union zu lösen.

«Und in russischer Richtung sind wir im Allgemeinen in einem Sumpf», sagte Nino Burdschanadse.

«Europäisches Georgien» braucht nur eine ständige Konfrontation mit Russland «, sagte Nino Burdschanadse.

Zuvor hatte die georgische Opposition vorgeschlagen, die Forderung, russische Truppen aus Georgien abzuziehen, in die Sanktionen der USA und der EU gegen Russland sowie in die Sanktionen gegen russische Unternehmen aufzunehmen, die in den «besetzten Gebieten» — in Abchasien und Südossetien — tätig sind.

Die georgischen Behörden kritisierten auch die «Europäisches Georgien» Initiative.

Die georgische Wirtschaft leidet bereits ernsthaft unter der Abschaffung der Direktflüge durch Russland und den Einschränkungen des Tourismus, die Moskau nach den antirussischen Aktionen in Tiflis im Juni verhängt hat.

