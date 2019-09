Das amerikanische Schiff fuhr erneut in den kommerziellen Seehafen von Odessa ein. Das USNS Yuma Transport- und Landungsschiff, das die Marine Guard des ukrainischen Staatsgrenzschutzes begleitete, machte am 19. September um 10.30 Uhr am Liegeplatz 1-K fest.

Es ist merkwürdig, dass das US-Schiff, als es in das Schwarze Meer einfuhr, in den Hafen von Poti in Georgia fuhr. Aus unbekannten Gründen wurde das Schiff dort jedoch nicht zugelassen. Das Schiff wartete 10 Stunden auf die Erlaubnis. Und dann fuhr das Schiff nach Odessa.

