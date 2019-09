Eine Serie von Luftangriffen auf Stellungen Iranischer Kämpfer in Syrien, die nahe der Grenze zum Irak liegen, könnte die Luftwaffe sowohl Israels als auch Saudi-Arabiens treffen.

Es wurde von der arabischen Ausgabe von Independent unter Berufung auf eigene Quellen berichtet.

Infolge der Bombenangriffe wurden Dutzende Menschen unterschiedlicher Schwere getötet und verletzt. Darüber hinaus wurden Waffendepots, in denen Raketenwerfer gelagert wurden, auf den Boden ausgerichtet.

«Die saudi-arabischen Royal Air Force-Kämpfer wurden zusammen mit anderen nicht identifizierten Kämpfern gesichtet, die die Positionen der iranischen Militanten angriffen», sagte eine ungenannte Quelle. Die Sepah-Positionen in Albukamale und anderen Grenzgebieten des Irak und Syriens wurden angegriffen.

Der Quelle der Veröffentlichung zufolge würde der Iran diese Einrichtungen für neue Angriffe auf die saudische Ölinfrastruktur nutzen, ähnlich wie am Samstag, dem 14. September.

Im Gegenzug begann die Globale Anti-Terror-Koalition, nicht nur ISIS*-Terroristen, sondern auch andere Gruppen, darunter irakische und iranische Militante, die in der Region operieren, anzugreifen.

In Saudi-Arabien bestreitet Independent diese Information.

Den lokalen Medien zufolge sind pro-iranische Kämpfer in Syrien seit Montagabend, dem 16. September, massiven Luftangriffen ausgesetzt. Bei den Überfällen kamen mindestens 15 Menschen ums Leben.

Bei einem Flugzeugangriff, der laut Sky News Arabia nicht identifiziert werden konnte, wurden am Mittwoch fünf Menschen getötet und neun weitere verletzt.

Nach den letzten Schlägen begannen die Militanten, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um neuen Angriffen zuvorzukommen: Sie lösten sich in kleine Gruppen auf und nahmen schweres Gerät von einer Reihe von Gegenständen weg. Die libanesische Nachrichtenseite Al Mayadeen berichtete am Dienstag, dass vier Luftangriffe auf irakische Fraktionen in der Nähe der irakisch-syrischen Grenze verübt wurden, aber niemand wurde verletzt.

Zuvor, am Montag, dem 16. September, wurden 10 Militante bei einem Angriff von anderen unbekannten Flugzeugen getötet, die ein Munitionsdepot und zwei andere pro-iranische Ziele in der Region Albukamala bombardierten. Die Zahl der Todesopfer wird voraussichtlich steigen, da sich viele Verletzte in einem schwerwiegenden Zustand befinden.

Rami Abdul-Rahman, Direktor des syrischen Zentrums für Menschenrechtsüberwachung, sagte, dass Israel nach seinen Informationen wahrscheinlich am Montagabend angegriffen hat.

Darüber hinaus berichteten mehrere Medien, dass allein am Dienstag die Überreste von 16 lokalen Militanten, die bei dem Angriff ums Leben kamen, in den Irak gelangten. Die syrische Armee bestritt diese Berichte mit der Begründung, dass am Montagabend in Albuquamal überhaupt keine «Luftoperation» stattgefunden hat.

Danach schossen Iraner unter dem Kommando von Sepah mehrere Raketen vom Stadtrand von Damaskus nach Israel.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

