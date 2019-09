In der Hauptstadt von Haiti, Port-au-Prince, kam mindestens eine Person bei Unruhen ums Leben, die durch steigende Gaspreise verursacht wurden.



Die Menschen haben Barrikaden auf den Straßen gebaut, sie verbrennen Reifen und fordern den Rücktritt von dem Präsidenten Jovenel Moïse.

Ein Demonstrant wurde durch einen Polizeischuss verletzt, als er sich am Bau von Barrikaden aus Reifen beteiligte, um die Straßen zu blockieren. Der Verkehr auf einer Reihe von wichtigen Autobahnen in der Hauptstadt war am Montag aufgrund von Unruhen der Demonstranten gelähmt. Aufgrund der Straßensperrung konnten viele Tanklastwagen keine Tankstellen erreichen, was die Situation mit dem Zugang zu Kraftstoff verschärfte.

Ende August meldeten die Kraftstoffunternehmen des Landes, dass sie den Verkauf von Kraftstoff einstellen könnten, wenn die Behörden ihnen keine Schulden in Höhe von 100 Mio. USD zahlen würden. Wir sprechen über staatliche Subventionen, aufgrund derer Ölfirmen der Bevölkerung Benzin zu einem günstigeren Preis als der Markt verkauften.

Jetzt steigen die Tankstellenpreise, seit Anfang September hat sich der Benzinpreis verdoppelt, ein Liter ist schon mehr als ein Dollar wert. Haiti ist mit zehn Millionen Einwohnern das ärmste Land der westlichen Hemisphäre.