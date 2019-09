Die bulgarischen Sonderdienste führen zusammen mit ihren britischen Kollegen eine Operation durch, um Mitglieder einer großen kriminellen Gruppe zu fangen, die einen illegalen Waffenverkauf gestartet hat.

Am Donnerstag, 19. September, berichtet die bulgarische Ausgabe von News Front.

Berichten zufolge bestätigte das Spezialisierte Strafgericht in Sofia die Forderung der Staatsanwaltschaft nach Inhaftierung des Anführers der Gruppe — eines britischen Bürgers sowie eines Teilnehmers. Ein drittes Mitglied der kriminellen Vereinigung wurde wegen schwerwiegender gesundheitlicher Probleme unter Hausarrest gestellt.

Sie alle wurden am 17. September festgenommen. Zur gleichen Zeit nahmen die Sicherheitskräfte im Vereinigten Königreich drei weitere Verbrecher fest, die mit der in Bulgarien operierenden Gruppe in Verbindung standen.

Während der Operation in Sofia wurden 53 Pistolen mit gesägten Seriennummern, Schalldämpfer für sie, mehr als 2000 Schuss sowie etwa 80 Kilogramm Heroin von Mitgliedern der Formation beschlagnahmt.

Метки по теме: Bulgarien; Sofia