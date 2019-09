Die Kämpfer der «Taliban»* haben die südlichen Regionen Afghanistans angegriffen.

Es wurde von der Nachrichtenagentur Reuters gemeldet.

Berichten zufolge kamen bei einer Explosion in einer Autobombe mindestens zwei Dutzend Menschen ums Leben und etwa hundert Menschen wurden verletzt.

Gleichzeitig berichteten die Taliban, dass ihr Ziel der Aufbau des Geheimdienstes in der Stadt Kalat in der Provinz Zabul im Süden der Republik war. Gleichzeitig stellte das afghanische Verteidigungsministerium klar, dass der Angriff auf die Trainingsbasis der Nationalen Sicherheitsdirektion abzielte und sich ein vermintes Auto vor dem Tor eines nahe gelegenen Krankenhauses befand.

Wie News Front bereits berichtete, startete Taliban ein Angriff in Kabul am Vorabend. Die Explosion ereignete sich in der Nähe der amerikanischen Botschaft. Die Militanten verstärkten sich, nachdem Washington sich geweigert hatte, eine Vereinbarung mit der Gruppierung zu schließen. Nachdem Donald Trump seine Entscheidung bekannt gegeben hat, drohten die Militanten Washington mit neuen Opfern.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

