Die letzte Nacht in Lugansk beschädigte Brücke hat eine wichtige soziale Bedeutung, zumal ein humanitärer Konvoi aus Russland sie am Morgen passieren sollte.

Dies wurde am Donnerstag, 19. September, von der Vertreterin der LVR in der Arbeitsgruppe für humanitäre Fragen, der Leiterin der Arbeitsgruppe für den Austausch von Kriegsgefangenen Olga Kobzewa gesagt.

Sie betonte, dass diese Brücke einen Teil von Lugansk mit einem anderen verbindet und dazu dient, humanitäre Hilfe an Lagerhäuser zu liefern, von wo aus sie anschließend zwischen sozial ungeschützten Teilen der Bevölkerung und sozialen Einrichtungen verteilt wird. Die Stützen wurden jedoch untergraben, so dass die Struktur der Last während der Bewegung von Frachtfahrzeugen einfach nicht standhalten konnte.

Kobzewa stellte fest, dass die ukrainischen Geheimdienste, die wiederholt verschiedene Sabotagen auf dem Territorium der Republik durchgeführt haben, an dem Angriff beteiligt waren.

Sabotageakte, die auf dem Territorium der Republik stattfinden, sind von Vertretern aus dem Territorium der Ukraine organisiert, und sie alle haben, wie unsere Erfahrung zeigt, eine Ausbildung in einer Struktur wie dem Sicherheitsdienst der Ukraine mit Unterstützung ausländischer Ausbilder absolviert.

