Migrantenlager in der Nähe des Ärmelkanals wurde zu einer Brutstätte für Krankheiten und Gewalt und hörte auf, auf gerichtliche Anordnung hin zu existieren.

Das Zeltlager, in dem etwa tausend illegale Einwanderer lebten, wurde als gefährlich für die Gesundheit und Sicherheit der Anwohner, die sich über die steigende Kriminalitätsrate in der Region beschwerten, eingestuft.

Berichten zufolge sind viele Bewohner des Lagers Kurden, die gehofft haben, den Kanal nach Großbritannien zu überqueren, aber jetzt haben sie alle illegalen Einwanderer an vorübergehende Aufenthaltsorte verteilt, um ihnen zu ermöglichen, Asyl zu beantragen.

Lokale Aktivisten behaupten jedoch, dass die Beseitigung des Lagers das Problem der Migrationskrise nicht löst. Sie kritisieren die Behörden dafür, dass all ihre Aktivitäten darauf hinauslaufen, illegale Einwanderer für die Gesellschaft «unsichtbar» zu machen, aber die Auflösung des Zeltlagers in der Nähe des Ärmelkanals hinderte die Migranten nicht daran, sich erneut in der Gegend zu versammeln.

Die Küste bietet den illegalen Einwanderern die Möglichkeit, auf die andere Seite des Kanals, nach Großbritannien, zu gelangen. Ähnliche Fälle werden regelmäßig beobachtet. Letzte Woche nahmen Polizeibeamte 86 illegale Einwanderer fest, die nach Großbritannien wollten. Gleichzeitig sind einige Migranten bereits an der Küste gelandet und verschwunden.

