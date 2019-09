Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt einen Plan, zusätzliche Mittel für den Bau neuer Barrieren an der Grenze zu Mexiko bereitzustellen.

Dies berichtete The Washington Post unter Berufung auf Beamte der US-Regierung.

Laut offiziellen Angaben hat das Weiße Haus beim US-Heimatschutzministerium weitere 5 Mrd. USD beantragt, um die Mauer im Jahr 2020 zu finanzieren. Wenn dieser Plan nicht gebilligt wird, beabsichtigt die Regierung, weitere 3,6 Milliarden US-Dollar aus dem Pentagon-Budget zu entnehmen.

Darüber hinaus hat Trumps leitender Berater, Jared Kushner, am 11. September im Weißen Haus ein Treffen abgehalten, um einen Plan zu erörtern, mit dem die Kongressmitglieder unter Druck gesetzt werden sollen, die 3,6 Milliarden US-Dollar, die das Pentagon für den Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze bereitgestellt hat, zurückzuerhalten.

Der Zeitung zufolge wird für den Bau der Mauer bis 2020 ein Betrag von 18,4 Milliarden US-Dollar veranschlagt, was die von der Verwaltung offiziell veröffentlichten Daten «weit übersteigt». Es wurde angemerkt, dass die Kosten für eine Meile der Mauer mehr als 36 Millionen Dollar betragen.

Darüber hinaus muss die Regierung nach Angaben der US-Regierung ein Grundstück erwerben, auf dem etwa 200 Meilen Mauer gebaut werden sollen.

Zuvor sagte Trump, dass die gesamte Mauer mit einer Länge von 500-550 Meilen für die nächsten Wahlen im Jahr 2020 gebaut werden soll. Die Trump-Regierung kündigte an, es würde etwa 3,6 Milliarden US-Dollar kosten, um an der Grenze zu Mexiko neue Barrieren aus anderen Haushaltsposten zu errichten. Trump nutzte die Bekanntgabe des Ausnahmezustands an der Grenze, um die bereits vom Kongress zugewiesenen Mittel für andere Zwecke zu verwenden.

Trump unternahm nach einer Reihe erfolgloser Versuche, den Kongress zur Finanzierung des Mauerbaus zu bewegen, einseitige Schritte. Aufgrund dieser Meinungsverschiedenheiten lebte die Bundesregierung zu Beginn des Jahres 2019 mehr als einen Monat ohne genehmigten Haushalt, was zu einer Reduzierung der Arbeit mehrerer Ministerien und Abteilungen führte.

Метки по теме: Donald Trump; Grenze zu Mexiko; Jared Kushner