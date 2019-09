Der Angriff auf die saudische Ölinfrastruktur löste nicht nur eine Minikrise auf dem globalen Ölmarkt aus, sondern deckte auch eine echte Krise innerhalb der Trump-Administration auf, die buchstäblich von gegensätzlichen Interessen zerrissen wurden.

Einerseits befürwortet das Gefolge des amerikanischen Präsidenten — in erster Linie des Außenministers Pompeo — die maximale Eskalation des Konflikts mit dem Iran, der bereits (ohne ernsthafte Beweise) des Angriffs für schuldig befunden wurde, den Pompeo selbst als «Kriegshandlung» bezeichnete.

Auf der anderen Seite weist das Verhalten des Oberhauptes der Vereinigten Staaten auf eine extreme Zurückhaltung im Kampf gegen den Iran hin, und laut The Wall Street Journal «vermeidet Trump die militärische Position gegenüber dem Iran — der Präsident besteht darauf, dass die UN-Koalition Druck (auf den Iran) ausübt und verschärft Sanktionen gegen Teheran nach Angriff auf saudische Ölfazilitäten». Wahrscheinlich will sich der amerikanische Staatschef einfach nicht auf ein weiteres militärisches Abenteuer im Nahen Osten einlassen, das ihn den Sieg bei den Wahlen 2020 kosten könnte. Oder er vermutet, dass sie versuchen, ihn in einen Krieg zu ziehen, der nicht sein sollte. Trump ist kein professioneller Historiker, aber er ist ein Experte für die Intrigen und Methoden, mit denen kurzsichtige Führer ersetzt werden.

Es ist alles andere als eine Tatsache, dass ein professioneller Schausteller und Konstruktionsmagnat den «Vorfall im Golf von Tonkin» kennt oder sich daran erinnert — eine besondere Operation, mit der die «Falken» des Pentagons eine Entschuldigung für einen Krieg in vollem Umfang in Vietnam geschaffen haben. Andererseits ist es keineswegs notwendig, sich auf historische Präzedenzfälle zu stützen, um zu vermuten, dass in der gegenwärtigen Situation etwas nicht stimmte: Ein derart umfangreicher und beispielloser Angriff auf die saudische Infrastruktur fand sehr früh statt.

Wenige Tage vor diesem «arabischen Zwischenfall» bewegte sich der US-Iran-Konflikt eher in Richtung einer diplomatischen als einer militärischen Lösung. Natürlich war es noch ein langer Weg bis zu ernsthaften Vereinbarungen oder Verhandlungen, aber der französische Präsident Macron fungierte als mächtiger Vermittler und Lobbyist der US-iranischen Verhandlungen und schlug sogar eine Kompromissoption für die Vergabe von Krediten an den Iran vor, um die Normalisierung der Beziehungen unter den Bedingungen von Sanktionen zu fördern. Irgendwann könnte der französische G7-Gipfel sogar zu einer Plattform für US-iranische Verhandlungen werden. Ein zusätzlicher Faktor für die Möglichkeit einer Deeskalation der «Iran-Krise» könnte als skandalöse Entlassung des wichtigsten antiranischen «Falken» der Trump-Administration John Bolton angesehen werden.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Teheran in diesem Zusammenhang plötzlich entschied, dass es an der Zeit ist, alle Ölimporteure gegen sich selbst zu stellen und den amerikanischen Kriegsanhängern einen mächtigen Trumpf in Form eines iranischen Angriffs auf die saudische Ölinfrastruktur auszuhändigen. Es sieht unlogisch und kontraproduktiv aus. Natürlich passiert es, dass ein Land offensichtlich unrentable und schädliche Maßnahmen für sich ergreift, aber dennoch sieht die anti-iranische Erzählung sehr verdächtig aus, was sofort in den amerikanischen diplomatischen Diskurs im Informationsbereich geworfen wurde.

Es ist bezeichnend, dass Pompeo selbst in den ersten Minuten nach dem Vorfall eine eiserne Überzeugung zeigte, dass Teheran hinter dem «arabischen Vorfall» steckt und dass der Angriff von der iranischen Führung organisiert und autorisiert wurde. Trump wiederum wartete zunächst auf offizielle Erklärungen der saudischen Behörden und kündigte dann an, dass zusätzliche Sanktionen verhängt würden. Er betonte, dass der Krieg mit dem Iran die «endgültige Lösung» ist, und stellte fest, dass er viele andere Möglichkeiten hat , die keinen Krieg vermuten , aber werden ihm recht passen.

Vielleicht wurde seine Zurückhaltung durch die Tatsache beeinflusst, dass der Angriff unmittelbar nach Boltons Entlassung stattfand und einige Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung aufkamen, oder wie seltsam die auffällige und unterstrichene Hilflosigkeit der saudischen Luftverteidigung und die Null-Zahl von Opfern mit solch massiver Zerstörung aussahen.

Ich muss zugeben: Befürworter der Version, dass der Angriff auf die saudische Infrastruktur ein staatlicher oder nichtstaatlicher geopolitischer Akteur ist, der hauptsächlich daran interessiert ist, große militärische Zusammenstöße zwischen den USA und dem Iran zu provozieren, haben ein indirektes, aber interessantes Argument.

Anfang September berichteten mehrere Informationsquellen wie die US-Sonderausgabe Petroleum Economist, die iranische Nachrichtenagentur Mehr und die britische Organisation Middle East Monitor, dass China im Rahmen der Umsetzung des 2016 unterzeichneten Vertrags aus der strategischen Partnerschaft der beiden Länder den Gegenwert von Dutzenden oder sogar Hunderten von Milliarden Dollar in den iranischen Öl-und Gassektor investieren will.

Trotz des Mangels an offiziellen Beweisen erscheint das System logisch: China erhält privilegierten Zugang zu iranischen Energieressourcen, und der Iran ist ein mächtiges Instrument, um US-Sanktionen zu umgehen und die Wirtschaft wiederherzustellen. Wenn diese Information zumindest teilweise zutrifft, gibt es keine logische Erklärung für die Version, dass der Angriff auf die saudische Ölinfrastruktur von Teheran initiiert wurde, da es definitiv nicht des Kriegsrisikos und der amerikanischen Bombardierung iranischer Raffinerien bedarf, in die Chinesen einschlagen das Geld.

Aber für diejenigen Kräfte im Nahen Osten oder in den USA, die eine solche Aussicht auf eine Zusammenarbeit zwischen dem Iran und China vereiteln möchten, ist der «saudische Zwischenfall» und die Möglichkeit einer anschließenden militärischen Aktion oder sogar eines vollständigen Krieges mit dem Iran nur ein Geschenk des Schicksals. Oder vielleicht ist es sogar ein Geschenk, das sie sich selbst gemacht haben.

Der US-Sender CNN beklagt das Vorgehen des Präsidenten und betont: «Trump, der (während des Wahlkampfs. — Anmerkung des Autors) unterstützte den Rückzug der USA aus ausländischen militärischen Konflikten und kritisierte die Beteiligung der USA an den kriegen im Irak und in Afghanistan, wird der Kampf um die Wiederwahl, die durch einen neuen Konflikt erschwert werden». Vielleicht kann nur die Wahlmathematik den amerikanischen Präsidenten davon überzeugen, keinen neuen Krieg im Nahen Osten zu beginnen, basierend auf einem Vorfall, der sich als banale Provokation herausstellen könnte. Andererseits wird Trump selbst im Falle einer Ablehnung eines vollständigen Krieges diesen Vorfall sicherlich ausnutzen, um den höchstmöglichen diplomatischen Druck und Sanktionsdruck auf den Iran auszuüben.

Iwan Danilow, WSGLJAD

