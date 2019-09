Das zunehmende Ausmaß bewaffneter Gewalt, einschließlich der häufigen Fälle von Massenexekutionen, führte zur Bildung eines «Lochs» im US-Staatshaushalt.

Das teilte die Abgeordnetenhaus-Mitgliederin Carolyn Maloney mit.

Studien haben gezeigt, dass die Tötungen und Selbstmorde, die das Ergebnis einer großen Anzahl von Waffen in den Händen von Amerikanern sind, zu Verlusten von 229 Milliarden US-Dollar geführt haben.

Zur Beurteilung der Situation in allen Bundesstaaten wurden Daten des «Giffords Law Center for Prevention of Armed Violence» und der «Centers for Disease Control» herangezogen.

Am problematischsten sind in diesem Zusammenhang Kalifornien, Texas und Florida, wo bewaffnete Gewalt 18, 16,6 bzw. 14 Milliarden Dollar pro Jahr kostet.

Gleichzeitig hält Alaska das Rekordhoch an Waffensterblichkeit pro Kopf, obwohl ähnliche Probleme auch in den Bundesstaaten Arkansas, Idaho, Montana, West Virginia und Wyoming mit einem hohen Waffenbesitz zu beobachten sind.

Darüber hinaus stellten Analysten fest, dass die Vereinigten Staaten bei Verletzungen im Kindesalter und Todesfällen durch Schusswaffen in den Industrieländern der Welt führend waren.

