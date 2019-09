Die Beschwerde eines amerikanischen Geheimdienstlers gegen den Besitzer des Weißen Hauses hängt mit der Art seines Gesprächs mit einem der ausländischen Führer zusammen. Laut dem Anwalt von Trump könnte es sich um den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij handeln.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump sperrt Mitgliedern des Kongresses den Zugang zu Informationen über die Beschwerde eines amerikanischen Geheimdienstmitarbeiters gegen den Eigentümer des Weißen Hauses, da er mit einem der ausländischen Führer gesprochen hat, berichtete die AP-Agentur am Freitag, den 20. September. Im Büro des Generalinspektors der United States Intelligence Community (ICIG) wurde die Beschwerde als ernst und dringend angesehen.

Generalinspekteur Michael Atkinson schrieb laut dem offiziellen Blog von Lawfare, das von der Brookings Institution in Washington gesponsert wurde, zwei Briefe an das Geheimdienstkomitee des US-Repräsentantenhauses.

In der ersten Nachricht wurde vermerkt, dass Atkinson die Beschwerde als «glaubwürdig» eingestuft und anschließend zugehöriges Material an Joseph Maguire weitergeleitet hat, den Leiter des Büros des Direktors des Nationalen Geheimdienstes der Vereinigten Staaten (ODNI), der die Arbeit aller US-Geheimdienste koordiniert.

In dem zweiten Brief merkt Michael Atkinson an, dass er Maguires Meinung nicht zustimmte, dass das Wesentliche des Vorfalls dem US-Kongress nicht zur Kenntnis gebracht werden sollte und dass die zuständigen Ausschüsse des Senats und des Geheimdienstes nur allgemeine Informationen darüber erhalten sollten, was passiert ist.

In dieser Hinsicht wurde bereits eine Reihe von Befürchtungen geäußert, dass der Leiter des ODNI den Präsidenten, Notizen der AFP-Agentur, unangemessen verheimlichen könnte.

The Washington Post und The New York Times berichteten am 19. September unter Berufung auf Quellen, dass die Beschwerde eines namentlich nicht genannten amerikanischen Geheimdienstlers insbesondere die Ukraine betreffe und die nationalen Interessen der USA beeinträchtige.

