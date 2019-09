Wenn die Türkei in zwei Wochen zusammen mit den Vereinigten Staaten keine konkreten Ergebnisse in Bezug auf die Sicherheitszone in Syrien erzielt, wird Ankara selbstständig handeln, sagte er.

Wenn wir die Gebiete östlich des Euphrats in eine Sicherheitszone verwandeln, können wir dort syrische Flüchtlinge aus der Türkei und aus Europa unterbringen. Wir sprechen über 2-3 Millionen Menschen, abhängig von der Größe der spezifizierten Zone, bemerkte der türkische Führer.