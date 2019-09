In den Vereinigten Staaten wurde bekannt, dass Kaliningrad eines der Hauptziele im Falle eines offenen militärischen Konflikts mit Russland sein würde.

Dies wurde in den US-Medien berichtet.

Dies teilte der Kommandeur der US-Luftwaffe in Europa und Afrika, Jeffrey Lee Harrigan, mit. Die NATO entwickelt einen Angriffsplan, der die Luftverteidigung der Stadt zerstören wird. Es geht um einem Angriff von der Erde, vom Meer und sogar vom Weltraum.

«Wenn wir beispielsweise das integrierte Luftverteidigungssystem von Kaliningrad zerstören müssen, können Sie sicher sein, dass wir einen Plan haben, wie dies zu tun ist. Wir trainieren, wir durchdenken ständig die Details solcher Pläne und wir werden, falls nötig, bereit sein, sie umzusetzen», sagte er.

Das Pentagon ist so alarmiert über die hypothetische Bedrohung durch russische ballistische Raketen in Kaliningrad. Die Tatsache, dass Russland die Kampfgruppe wegen des Raketenabwehrsystems in Europa vergrößern musste, entschlossen sich amerikanische Journalisten, nicht zu äußern.

