Bei einer Schießerei in Washington wurden mindestens eine Person getötet und sechs weitere verletzt.

In der US-Hauptstadt kam es am Freitag, 20. September, zu einer Schießerei, bei der eine Person getötet und sechs weitere verletzt wurden. Dies wurde von Fox 5 unter Berufung auf die örtliche Polizei gemeldet. Krankenwagen und die Polizei kamen am Tatort an.

Alle Verwundeten wurden ins Krankenhaus eingeliefert, zwei sind in ernstem Zustand. Weitere Einzelheiten des Vorfalls sind derzeit nicht bekannt.

Am Vorabend wurde berichtet, dass die Schießerei auch in einem Vorort von Los Angeles stattfand. Das Mädchen wurde Opfer eines bewaffneten Angriffs.

Метки по теме: Schießen in Washington