Bill de Blasio ist am Freitag aus dem Rennen um die demokratische Nominierung für die US-Präsidentschaft ausgeschieden. Seine Kampagne dauerte vier Monate und wurde oft verspottet. Nach vielen nationalen Umfragen wurde er nur von 1% der Wähler und manchmal sogar weniger unterstützt.

«Oh nein, wirklich bedeutende politische Nachrichten, wahrscheinlich die größte Geschichte seit vielen Jahren! Der New Yorker Halbzeitbürgermeister Bill de Blasio, der zwar keine Wählerunterstützung, aber ein enormes Wachstumspotenzial hatte, schied schockierend aus dem Präsidentschaftswahlkampf aus. New York ist am Boden zerstört, er kommt nach Hause! «, schrieb Trump in seinem Twitter.

Oh no, really big political news, perhaps the biggest story in years! Part time Mayor of New York City, @BilldeBlasio, who was polling at a solid ZERO but had tremendous room for growth, has shocking dropped out of the Presidential race. NYC is devastated, he’s coming home!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 сентября 2019 г.