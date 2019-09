Resonante Idee von Donald Trump bezüglich des Kaufs von Grönland amüsierte zwar die Weltgemeinschaft, zeigte aber, welche Art von Kampf sich für die Arktis entwickelt hat.

Dies sagte der frühere Leiter des Zentrums für Lateinamerika beim Atlantikrat, Peter Schechter, für die Veröffentlichung von The Hill.

Ihm zufolge kann die Region, die bis vor kurzem fast vernachlässigt wurde, heute zum «Epizentrum internationaler Spannungen» werden, wenn Länder kein Abkommen schließen.

Schechter betont, dass schmelzende Gletscher bisher unzugängliche militärische und wirtschaftliche Perspektiven eröffnen und die Arktis auf dem Weltmarkt zu einer „heißen Immobilie“ machen. Das einzige Problem ist, dass der Westen in diesem Rennen «das Heck streift». Russland war weitsichtig und konnte seine militärische Präsenz in der Region ausbauen und gleichzeitig in die Öl- und Gasinfrastruktur der Region investieren. China beabsichtigt, das Projekt «One belt — one way» nach Norden auszudehnen.

Gleichzeitig hat Europa es nicht eilig, in die Konfrontation einzudringen. Der Autor erklärt dies mit der Fülle interner Probleme der EU. Kanada wiederum kann keinen langfristigen strategischen Plan für die Arktis entwickeln. Kanada fehlt auch ein langfristiger strategischer Plan. Stattdessen identifizierte es eine enge Liste seiner Interessen in der Arktis, wobei es sich hauptsächlich auf die Umwelt und die indigenen Völker konzentrierte. Und die Vereinigten Staaten nahmen eine zweifelhafte «abwartende Haltung» ein, während ihre strategischen Gegner anfingen, die Regeln des Spiels «Arktis» zu diktieren.

