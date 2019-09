Dies geht aus dem Material der französischen Veröffentlichung Le Monde hervor.

Seitdem hat sich Kolomoiskys Einfluss in der Ukraine nur noch verstärkt. Das Land wird von seinem Schützling Wladimir Selenskij geführt. Der Leiter der Präsidialverwaltung, Andrej Bogdan, ist ein ehemaliger Oligarchenanwalt. Die Veröffentlichung erinnert uns daran, dass es Kolomoisky war, der «Selenskij durch seinen Fernsehsender berühmt gemacht hat».

2016 versteckte er sich in der Schweiz und in Israel, nachdem die Nationalbank der Ukraine mit Unterstützung des Internationalen Währungsfonds versucht hatte, das Problem mit den Finanzinstituten zu lösen und Privatbank zu verstaatlichen. Vorher wurden die Tatsachen des Betrugs und ein Loch in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar aufgedeckt, heißt es in dem Artikel.